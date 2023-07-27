UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як українські військові звільняли Старомайорське: відео

Фото: показали як українські військові звільняли Старомайорське (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів село Старомайорське Донецької області. Українські військові опублікували відео наступальної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Президент України Володимир Зеленський та заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердили звільнення населеного пункту.

"Наразі наші захисники продовжують зачищати населений пункт", - зазначила Маляр.

Важливість деокупації Старомайорського

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна зазначив, що Силам оборони України важливо деокупувати Старомайорське, оскільки попереду знаходиться опорний пункт російських військових на Бердянському напрямку.

Детальніше про те, чому для українських захисників важлива деокупація Старомайорського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

Востаннє про звільнення населених пунктів повідомлялося 25 червня. Тоді українські військові деокупували село Рівнопіль Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрнаступ ЗСУ