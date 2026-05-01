Как украинские атаки по НПЗ России бьют по доходам Кремля: оценка экономиста

Главное: Эффективность санкций под вопросом. Западные ограничения не смогли остановить экспорт российской нефти в Азию Удары по НПЗ как реальная альтернатива. Прямые атаки Украины на нефтяную инфраструктуру и экспортные терминалы РФ имеют измеримое влияние на бюджет войны Рост цен и доходов РФ. По сравнению с довоенным периодом мировые цены на нефть выросли на 30%, а российская марка Urals иногда торгуется даже с премией к Brent Азиатский вектор. Россия успешно переориентировала поставки на Индию и другие страны Азии, что минимизировало эффект от европейского эмбарго Прогноз по рынку. Возвращение цен к уровням 60-70 долларов за баррель пока не ожидается из-за "геополитической премии".

"Если мы говорим о санкциях Запада - у многих есть значительные сомнения относительно их эффективности. Зато украинские удары по экспортной инфраструктуре РФ наносят значительный ущерб", - отметил Александр Мартыненко.

По мнению аналитика, традиционные санкции не смогли остановить поставки российской нефти в Азию, поэтому их влияние остается ограниченным. Максимум, чего удалось достичь Западу, - заставить Россию продавать нефть с дисконтом к рыночным ценам. Но и этот дисконт существенно сократился на фоне ближневосточного конфликта.

Как Россия зарабатывает больше - и почему это опасно

Ситуация на нефтяном рынке сложилась в пользу Москвы. По сравнению с довоенным уровнем цены на нефть выросли уже более чем на 30%. Но еще более показательна динамика дисконта.

"Если до конфликта дисконт Urals к Brent достигал 30-35 долларов за баррель, то сейчас эта марка торгуется даже с премией - иногда до 10-20 долларов", - объясняет Мартыненко.

Дополнительным фактором стал рост спроса на российскую нефть со стороны азиатских стран - прежде всего Индии, которая резко увеличила ее импорт из-за дефицита поставок с Ближнего Востока.

Для Украины этот контекст означает ухудшение условий торговли. Страна является импортером природного газа, нефти и нефтепродуктов, а значит - напрямую страдает от высоких мировых цен.

Почему удары по НПЗ - это настоящие санкции

В отличие от финансовых ограничений, прямые удары по нефтяной инфраструктуре России имеют конкретный и измеряемый эффект. Мартыненко считает их "пожалуй, единственными санкциями, которые сейчас эффективно работают по российской нефти".

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы напрямую сокращают объемы, которые Россия может продать на внешних рынках. Соответственно уменьшаются поступления в бюджет, который финансирует войну.

Вернутся ли довоенные цены на нефть

Перспективы нормализации нефтяного рынка остаются туманными. Фьючерсные котировки на декабрь держатся около 80 долларов за баррель. Рынки оптимистично смотрят на возможное урегулирование ближневосточного конфликта, но не ожидают возвращения к уровням 60-70 долларов, которые были до его начала.

Причина - так называемая геополитическая премия. Инвесторы уже закладывают в цену повышенный риск повторной блокады Ормузского пролива - одного из важнейших транспортных коридоров для мировой торговли нефтью.

В то же время Мартыненко не исключает и противоположного сценария - более существенного падения цен. Высокая стоимость нефти стимулирует наращивание добычи по всему миру, в частности на американских континентах. А длительный период дорогой нефти может заметно снизить глобальный спрос. И этот эффект рынки, по его мнению, пока недооценивают.