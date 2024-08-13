Как Украина могла бы использовать ATACMS и Storm Shadow без ограничений: мнение эксперта

Украина в случае снятия ограничений на удары по России могла бы использовать переданные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для атак аэродромы и не только.

Он отметил, что сейчас, исходя из событий в Курской области у РФ все меньше возможностей активно применять средства противовоздушной обороны. Поэтому для украинской авиации расширяются возможности применять ракеты Storm Shadow/SCALP, которые Украина получает от Британии и Франции.

"Соответственно, если говорить о Storm Shadow, мы бы смогли наносить удары по скоплению вражеской живой силы, техники и других объектам. Это то, что называется поддержкой операций с воздуха - очень важный компонент, который бы нам, безусловно, очень помог", - уточнил Мусиенко.

Также, по его словам, если США разрешат Украине использовать ATACMS для ударов по России, это решение не будет сильно запоздалым. Это объясняется тем, что авиация РФ со временем появляется на базах ближе к границе.

"Это (разрешение бить ATACMS по территории России, - ред.) будет действовать как оружие сдерживания. Само право бить - важное право, так как дает нам преимущество даже до момента самого применения ракет. Поэтому оно в любом случае усилит нас. Досадно, что это не случилось раньше, ведь мы теряем время. Но здесь лучше поздно, чем никогда", - считает эксперт.