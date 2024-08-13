Як Україна могла б використовувати ATACMS та Storm Shadow без обмежень: думка експерта

Україна у разі зняття обмежень на удари по Росії могла б використати передані далекобійні ракети ATACMS та Storm Shadow для атак на аеродроми і не тільки.

Він зазначив, що зараз, виходячи з подій у Курській області, у РФ все менше можливостей активно застосовувати засоби протиповітряної оборони. Тому для української авіації розширюються можливості застосовувати ракети Storm Shadow/SCALP, які Україна отримує від Британії та Франції.

"Відповідно, якщо говорити про Storm Shadow, ми змогли б завдавати ударів по скупченню ворожої живої сили, техніки та інших об'єктів. Це те, що називається підтримкою операцій з повітря - дуже важливий компонент, який би нам, безумовно, дуже допоміг", - уточнив Мусієнко.

Також, за його словами, якщо США дозволять Україні використовувати ATACMS для ударів по Росії, це рішення не буде запізнілим. Це пов'язано з тим, що авіація РФ з часом з'являється на базах ближче до кордону.

"Це (дозвіл бити ATACMS по території Росії, - ред.) буде діяти як зброя стримування. Саме право бити - важливе право, тому що дає нам перевагу навіть до моменту самого застосування ракет. Тому воно в будь-якому разі посилить нас. Прикро, що це не трапилося раніше, адже ми витрачаємо час. Але тут краще пізно, ніж ніколи”, - вважає експерт.