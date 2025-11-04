ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Как Украина готовится к зиме: Свириденко рассказала об энергетическом штабе и ключевых решениях

Украина, Вторник 04 ноября 2025 10:16
UA EN RU
Как Украина готовится к зиме: Свириденко рассказала об энергетическом штабе и ключевых решениях Фото: Свириденко рассказала об энергетическом штабе и ключевых решениях (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Правительство провело заседание Антикризисного энергетического штаба с участием профильных министерств и энергетических компаний. На заседании оценили состояние энергосистемы и согласовали алгоритмы реагирования на возможные вызовы войны в различных сценариях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, среди ключевых тем были запуск отопительного сезона, увеличение импорта энергоресурсов, наращивание генерации, в частности распределенной, и обеспечение быстрого восстановления после повреждений.

"Отопительный сезон стартовал планово. Теперь наша задача - пройти с теплом всю зиму", - подчеркнула премьер-министр.

Отдельное внимание правительство уделяет развитию распределенной генерации, которая позволяет громадам сохранять энергетическую устойчивость даже во время массированных атак. Уже введено в эксплуатацию 1,8 ГВт таких мощностей, и работа по наращиванию продолжается.

Прифронтовые регионы

Координация действий происходит ежедневно совместно с областными администрациями, громадами и профильными службами. Особый акцент - на прифронтовых регионах, где Россия системно обстреливает энергетические объекты.

"Проверили готовность громад к кризисным ситуациям. Постоянно работает более 8 тысяч пунктов несокрушимости, еще 4 тысячи готовы к развертыванию в случае отключений. Все они обеспечены горючим и средствами связи", - отметила Свириденко.

В рамках программ Зимней поддержки правительство сохраняет фиксированные цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей, чтобы украинские семьи могли пройти зиму без дополнительной финансовой нагрузки.

"Все министерства получили четкие задачи для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Мы продолжаем работать, чтобы в домах украинцев было тепло и свет, несмотря на вызовы войны", - подытожила премьер-министр.

Отопительный сезон

Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил о запланированном официальном старте отопительного сезона в Украине на 28 октября. В то же время в некоторых общинах тепло в социальные учреждения начали подавать еще раньше.

В частности, в Киевской области в течение октября к отоплению подключали объекты социальной инфраструктуры с индивидуальными системами обогрева - школы, детские сады, больницы и другие учреждения.

Тем временем Кабинет министров принял решение о зимних тарифах на электроэнергию, определив стоимость света для населения на отопительный период

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко
Новости
Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян
Летели ударные дроны и "Искандер": как отработала ПВО по воздушным целям россиян
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место