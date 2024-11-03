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Как уберечься от финансового мошенничества: советы Госспецсвязи

Фото: как уберечься от финансового мошенничества (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Почти ежедневно правоохранители получают заявление о мошенничестве. Злоумышленники умело пользуются всеми возможностями, манипулируют своими жертвами, придумывая множество новых схем и совершенствуют уже известные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Основным инструментом в их схеме являются фальшивые сайты и ссылки, имитирующие подлинные ресурсы.

Пример мошеннической схемы

Шаг 1 - Мошенник делает вид, что хочет купить товар

Злоумышленник пишет продавцу на торговой площадке OLX, показывая заинтересованность в товаре. Он предлагает перенести общение к мессенджеру Telegram, мотивируя это якобы техническими проблемами с отображением фотографий на платформе OLX.

Шаг 2 - Мошенник в мессенджере сообщает о готовности приобрести товар

Предлагает организовать отправку через "Новую Почту" с полной предоплатой на карту. Для этого он запрашивает у продавца номер карты для оплаты и отправляет адрес для доставки товара.

Шаг 3 – Уверяет, что все оплатил

Отправляет фишинговую ссылку, стилизованную под страницу авторизации банка, где продавцу предлагают подтвердить получение средств.

Шаг 4 – Выманивает данные через мошеннический сайт.

На фишинговой странице продавцу предлагают ввести номер мобильного телефона, номер карты и ПИН-код для подтверждения получения средств.

Шаг 5 - Мошенник ворует деньги

Полученные данные мошенники используют для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или онлайн-авторизации на портале соответствующего банка, что позволяет им вывести средства со счета жертвы.

Как уберечься от мошенничества

  • Обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение!
  • Проверяйте сайты, на которых вы вводите свои данные.

Напомним, что на днях Meta и Минцифра обезвредили мошенников, требовавших деньги через Instagram.

Кроме этого, украинцев предупреждали о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.

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