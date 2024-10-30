Украинцев предупреждают о мошенниках в интернете: как не стать их жертвой

Мошенники распространяют в различных пабликах и соцсетях фейковые объявления о предоставлении финансовой помощи для граждан во время войны. Одной из жертв такой мошеннической схемы стал 66-летний мужчина.

Мужчина увидел в социальной сети Facebook ссылку на якобы помощь от ООН и перешел по ней. Ему предложили ввести секретные пароли для карт, якобы для оформления выплаты.

После этого "менеджер" позвонил пострадавшему и узнал код подтверждения, который пришел на телефон. В результате с его счетов было снято 87 тысяч гривен.

Полиция расследует этот случай в рамках уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и разыскивает причастных лиц.

Полиция напоминает гражданам:

Не предоставляйте посторонним лицам персональные банковские данные или коды подтверждения, которые поступают от онлайн-сервисов.

Официальная информация о возможности получения финансовой помощи всегда размещается на официальных ресурсах государственных учреждений или международных организаций.