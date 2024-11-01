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Meta и Минцифра обезвредили мошенников, требовавших деньги через Instagram

Пятница 01 ноября 2024 17:00
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Meta и Минцифра обезвредили мошенников, требовавших деньги через Instagram Фото: приложение Instagram (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Meta заблокировала мошеннические аккаунты в Instagram после обращения Минцифры. Мошенники требовали деньги у украинских блоггеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил, что на горячую линию Минцифры обратились десятки украинских блоггеров, пострадавших от кибермошенников.

Сообщается, что мошенники угрожали заблокировать аккаунты блоггеров в социальной сети Instagram, если те не предоставят им определенную сумму денег.

Федоров рассказал, что Минцифра оперативно обратилась в компанию Meta, и мошеннические аккаунты были заблокированы.

Также он добавил, что часть учетных записей блоггеров уже возобновлена, а работа над восстановлением остальных аккаунтов продолжается.

"Продолжаем работать с Meta, чтобы разоблачать и обезвреживать кибермошенническую деятельность", - заявил Федоров.

Кроме этого, он напомнил украинцам, что они должны сообщать о случаях киберпреступлений Минцифра, отправив соответствующую информацию по электронному адресу: kurakina@thedigital.gov.ua.

Раньше мы рассказывали о том, что такое "скам" и как обезопасить себя от него.

Кроме этого, украинцев предупреждали о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.

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