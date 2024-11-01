Meta и Минцифра обезвредили мошенников, требовавших деньги через Instagram
Meta заблокировала мошеннические аккаунты в Instagram после обращения Минцифры. Мошенники требовали деньги у украинских блоггеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Он отметил, что на горячую линию Минцифры обратились десятки украинских блоггеров, пострадавших от кибермошенников.
Сообщается, что мошенники угрожали заблокировать аккаунты блоггеров в социальной сети Instagram, если те не предоставят им определенную сумму денег.
Федоров рассказал, что Минцифра оперативно обратилась в компанию Meta, и мошеннические аккаунты были заблокированы.
Также он добавил, что часть учетных записей блоггеров уже возобновлена, а работа над восстановлением остальных аккаунтов продолжается.
"Продолжаем работать с Meta, чтобы разоблачать и обезвреживать кибермошенническую деятельность", - заявил Федоров.
Кроме этого, он напомнил украинцам, что они должны сообщать о случаях киберпреступлений Минцифра, отправив соответствующую информацию по электронному адресу: kurakina@thedigital.gov.ua.
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Кроме этого, украинцев предупреждали о том, что в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.
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