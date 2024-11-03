Як уберегтися від фінансового шахрайства: поради Держспецзв’язку

Майже щоденно правоохоронці отримують заявив про шахрайство. Зловмисники вправно користуються всіма можливостями, маніпулюють своїми жертвами, вигадуючи безліч нових схем та вдосконалюють уже відомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Основним інструментом у їхній схемі є фальшиві сайти та посилання, які імітують справжні ресурси.
Крок 1 - Шахрай робить вигляд, що хоче купити товар
Зловмисник пише продавцеві на торговельному майданчику OLX, демонструючи зацікавленість у товарі. Він пропонує перенести спілкування до месенджера Telegram, мотивуючи це нібито технічними проблемами з відображенням фотографій на платформі OLX.
Крок 2 - Шахрай у месенджері повідомляє про готовність придбати товар
Пропонує організувати відправлення через "Нову Пошту" з повною передоплатою на картку. Для цього він запитує у продавця номер картки для оплати і надсилає адресу для доставки товару.
Крок 3 - Запевняє, що все оплатив
Надсилає фішингове посилання, стилізоване під сторінку авторизації банку, де продавцеві пропонують підтвердити отримання коштів.
Крок 4 - Виманює дані через шахрайський сайт.
На фішинговій сторінці продавцеві пропонують ввести номер мобільного телефону, номер картки та ПІН-код для підтвердження отримання коштів.
Крок 5 - Шахрай краде гроші
Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації на порталі відповідного банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.
Нагадаємо, що днями Meta і Мінцифра знешкодили шахраїв, які вимагали гроші через Instagram.
Окрім цього, українців попереджали про те, що наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.
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