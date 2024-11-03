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Як уберегтися від фінансового шахрайства: поради Держспецзв’язку

Фото: як уберегтися від фінансового шахрайства (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Майже щоденно правоохоронці отримують заявив про шахрайство. Зловмисники вправно користуються всіма можливостями, маніпулюють своїми жертвами, вигадуючи безліч нових схем та вдосконалюють уже відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Основним інструментом у їхній схемі є фальшиві сайти та посилання, які імітують справжні ресурси. 

Приклад шахрайської схеми

Крок 1 - Шахрай робить вигляд, що хоче купити товар

Зловмисник пише продавцеві на торговельному майданчику OLX, демонструючи зацікавленість у товарі. Він пропонує перенести спілкування до месенджера Telegram, мотивуючи це нібито технічними проблемами з відображенням фотографій на платформі OLX. 

Крок 2 - Шахрай у месенджері повідомляє про готовність придбати товар

Пропонує організувати відправлення через "Нову Пошту" з повною передоплатою на картку. Для цього він запитує у продавця номер картки для оплати і надсилає адресу для доставки товару. 

Крок 3 - Запевняє, що все оплатив

Надсилає фішингове посилання, стилізоване під сторінку авторизації банку, де продавцеві пропонують підтвердити отримання коштів.

Крок 4 - Виманює дані через шахрайський сайт.

На фішинговій сторінці продавцеві пропонують ввести номер мобільного телефону, номер картки та ПІН-код для підтвердження отримання коштів. 

Крок 5 - Шахрай краде гроші

Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації на порталі відповідного банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уберегтися від шахрайства

  • Обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуючи його додаток!  
  • Перевіряйте сайти, на яких вводите свої дані.

Нагадаємо, що днями Meta і Мінцифра знешкодили шахраїв, які вимагали гроші через Instagram.

Окрім цього, українців попереджали про те, що наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.

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