Як уберегтися від фінансового шахрайства: поради Держспецзв’язку

Основним інструментом у їхній схемі є фальшиві сайти та посилання, які імітують справжні ресурси.

Приклад шахрайської схеми

Крок 1 - Шахрай робить вигляд, що хоче купити товар

Зловмисник пише продавцеві на торговельному майданчику OLX, демонструючи зацікавленість у товарі. Він пропонує перенести спілкування до месенджера Telegram, мотивуючи це нібито технічними проблемами з відображенням фотографій на платформі OLX.

Крок 2 - Шахрай у месенджері повідомляє про готовність придбати товар

Пропонує організувати відправлення через "Нову Пошту" з повною передоплатою на картку. Для цього він запитує у продавця номер картки для оплати і надсилає адресу для доставки товару.

Крок 3 - Запевняє, що все оплатив

Надсилає фішингове посилання, стилізоване під сторінку авторизації банку, де продавцеві пропонують підтвердити отримання коштів.

Крок 4 - Виманює дані через шахрайський сайт.

На фішинговій сторінці продавцеві пропонують ввести номер мобільного телефону, номер картки та ПІН-код для підтвердження отримання коштів.

Крок 5 - Шахрай краде гроші

Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації на порталі відповідного банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уберегтися від шахрайства