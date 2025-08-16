Как Трамп оценивает встречу с Путиным: инсайд от журналиста Fox

Как сообщил журналист телеканала, Трамп дал интервью Fox News, и ведущий Шон Ханнити спросил его, как он оценивает саммит с Владимиром Путиным.

По данным телеканала, президент США ответил: "По шкале от 1 до 10 я сегодня ставлю 10".

Также в интервью Трамп заявил, что встреча с Путиным была "на десятку" потому, что они "прекрасно поладили".

"И это важно, когда две великие державы находят общий язык, особенно если речь идет о ядерных державах. Мы - номер один, они - номер два в мире, и это действительно имеет значение", - добавил он.

А вот российские СМИ заявляют, что Путин оценил свой диалог с Трампом как "очень хороший". До этого он заявил, что заявил, что не начал бы войну против Украины, если бы в 2022 году президентом США был Дональд Трамп.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы закончить войну, но "должны быть устранены все первопричины кризиса".

Саммит на Аляске: что известно

Президент США Дональд Трамп встретился в Анкоридже (Аляска) с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой переговоров была война в Украине.

Сначала планировали формат "тет-а-тет", но в итоге встреча состоялась "три на три" и длилась около трех часов.

От США были госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, от РФ - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

В российской делегации назвали переговоры "позитивными". В частности, посол России в США Александр Дарчиев заявил, что атмосфера переговоров была "в целом позитивной".