ua en ru
Вт, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Впервые за 4 года: цена на нефть Brent упала ниже 62 долларов за баррель

Вторник 08 апреля 2025 23:49
UA EN RU
Впервые за 4 года: цена на нефть Brent упала ниже 62 долларов за баррель Фото: стоимость нефти Brent побила рекорд четырехлетней давности (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Цены на нефть марки Brent впервые за четыре года снизились ниже 62 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Впервые за 4 года: цена на нефть Brent упала ниже 62 долларов за баррель

Причины падения цен на нефть

По мнению профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и главы Advanter Group Андрея Длигача, снижение цен на нефть создает серьезные вызовы для российской экономики, которая в значительной степени зависит от нефтегазовых доходов.

Добавим, что на утро 7 апреля падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
Зеленский раскрыл детали о китайцах, которых ВСУ захватили в плен в Донецкой области
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки