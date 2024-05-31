Как и каким американским оружием Украина будет бить по РФ: мнение эксперта

После разрешения США бить по России их оружием, украинские военные смогут наносить удары как минимум по Белгородской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что он ждет ударов украинской армии по объектам как минимум на территории Белгородской областей.

"Это действительно очень важно. Начиная от самолетов, которые запускают оттуда КАБы, и заканчивая ракетными комплексами типа "Искандер-К", "Искандер-М", пусковыми установками С-300/С-400. Мы должны уничтожать вражеские цели, потому что это законно", - подчеркнул он.

Более того, по его словам, теперь, если украинская разведка четко знает, где именно сосредоточены живая сила и техника, есть право в рамках превентивных мер ударить американским оружием.

"Уж слишком дерзко оккупанты ведут себя в нескольких километрах от границы, при этом постоянно работают артиллерия, минометы, ракеты и КАБы", - добавил он.

Какое оружие можно использовать

По его словам, данным решением США открывается возможность применения широкого спектра вооружений. К примеру:

с РСЗО HIMARS - по живой силе, технике и ракетным комплексам,

из ЗРК Patriot по воздушным целям над Белгородской областью.

Что касается ATACMS, то здесь Мусиенко заметил, что прямого запрета нет, однако есть определенные рекомендации, хотя и они вряд ли задержатся на длительное время.

"Силы обороны будут бить ATACMS, особенно с кассетной боевой частью, которые на дальность 160 км и против живой силы. А кроме HIMARS есть и другая артиллерия, которая способна достать российские подразделения в 10-15 км от границы", - добавил эксперт.