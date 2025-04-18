Как праздновать Пасху безопасно: полиция дала советы украинцам

Накануне Пасхи украинцам напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время празднования. Правоохранители призывают соблюдать законы, требования военного положения и при необходимости обращаться к полицейским.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Правоохранители просят родителей не оставлять детей без присмотра и контролировать досуг подростков. Особое внимание следует уделять осторожному обращению с открытым огнем - как дома, так и в храмах или на природе.
Перед посещением культовых сооружений рекомендуют узнать о наличии укрытий рядом. Полиция также призывает избегать скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Отдельно акцентируют внимание на минной опасности: в случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно обращаться в ГСЧС (101) или полицию (102).
В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы и строго соблюдать правила дорожного движения.
Кроме того, жителям Одесской области напоминают, что на Пасху комендантский час будет оставаться неизменным - с 00:00 до 05:00.
В последнее время Россия усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. В частности, 13 апреля, в Вербное воскресенье, оккупанты нанесли удар по центру Сум, в результате чего погибли 35 человек.
На фоне роста угроз в нескольких областях Украины накануне Пасхи решили усилить меры безопасности. В то же время некоторые регионы, наоборот, смягчили ограничения - в частности сократили продолжительность комендантского часа.
В Государственной пограничной службе Украины также сообщили об увеличении пассажиропотока и предупредили о возможных очередях на отдельных направлениях.
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