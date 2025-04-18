Как праздновать Пасху безопасно: полиция дала советы украинцам

Правоохранители просят родителей не оставлять детей без присмотра и контролировать досуг подростков. Особое внимание следует уделять осторожному обращению с открытым огнем - как дома, так и в храмах или на природе.

Перед посещением культовых сооружений рекомендуют узнать о наличии укрытий рядом. Полиция также призывает избегать скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Отдельно акцентируют внимание на минной опасности: в случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно обращаться в ГСЧС (101) или полицию (102).

В темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы и строго соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, жителям Одесской области напоминают, что на Пасху комендантский час будет оставаться неизменным - с 00:00 до 05:00.