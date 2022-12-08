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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 15 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 08 декабря 2022 19:26
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 15 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики Вместе с ВСУ вернули свет для 15 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК
Автор: Артем Горовенко

За 7 декабря в Донецкой области бригады энергетиков компании ДТЭК возобновили электроснабжение более 15 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Постоянные обстрелы продолжают разрушать электроинфраструктуру региона. Пока что без электроснабжения - 95 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

5 декабря россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 60 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

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