Что лучше - служба по контракту или по призыву? Юрист объяснил нюансы каждого варианта

Какую службу лучше выбрать - по контракту или по призыву (фото: Getty Images)

Служба по контракту и по призыву имеет ключевые отличия. В частности, при первом варианте бойцы могут самостоятельно выбирать род войск и место службы, а вот мобилизованных ТЦК направляет в те подразделения, где не хватает военных.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, какой вариант службы лучше выбрать - контрактную или по призыву.