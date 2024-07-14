Что лучше - служба по контракту или по призыву? Юрист объяснил нюансы каждого варианта
Служба по контракту и по призыву имеет ключевые отличия. В частности, при первом варианте бойцы могут самостоятельно выбирать род войск и место службы, а вот мобилизованных ТЦК направляет в те подразделения, где не хватает военных.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, какой вариант службы лучше выбрать - контрактную или по призыву.
Кто больше защищен - контрактник или мобилизованный
"Сейчас невозможно однозначно сказать, кто больше защищен - контрактник или мобилизован. Ситуация зависит от многих факторов", - говорит Франчук.
На это влияет:
- вид войск: некоторые виды войск подвергаются большему риску, чем другие
- место дислокации: боевые действия ведутся не на всей территории Украины
- выполнение боевых задач: не все военнослужащие привлекаются к непосредственному выполнению боевых задач
- индивидуальные обстоятельства: каждый человек имеет разное состояние здоровья, навыки и опыт
Также важно понимать, чем отличается контрактная служба от призыва.
По словам юриста, контрактники:
- имеют лучшие условия службы: обычно им выплачивают большую зарплату, они обеспечиваются лучшим питанием и проживанием
- могут выбирать род войск и место службы: это дает им возможность служить там, где они хотят, и использовать свои навыки и опыт
- имеют больше возможностей для карьерного роста: они могут проходить обучение и получать звание
- могут раньше уволиться со службы: у них есть право расторгнуть контракт при определенных обстоятельствах
Мобилизированные:
- не выбирают место службы и род войск: их направляют туда, где в них больше всего нуждаются
- имеют меньшую зарплату, чем контрактники: им также могут не выплачивать боевые работы
- могут служить дольше контрактников: срок службы мобилизованных определяется Указом Президента Украины
- не вправе расторгнуть контракт: они обязаны служить до конца мобилизации
"Важно отметить, что как контрактники, так и мобилизованные вносят важный вклад в защиту Украины. Так что выбор варианта службы зависит от ваших ценностей, приоритетов и жизненных обстоятельств", - говорит юрист.
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