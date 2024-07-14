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Что лучше - служба по контракту или по призыву? Юрист объяснил нюансы каждого варианта

Воскресенье 14 июля 2024 19:10
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Что лучше - служба по контракту или по призыву? Юрист объяснил нюансы каждого варианта Какую службу лучше выбрать - по контракту или по призыву (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Служба по контракту и по призыву имеет ключевые отличия. В частности, при первом варианте бойцы могут самостоятельно выбирать род войск и место службы, а вот мобилизованных ТЦК направляет в те подразделения, где не хватает военных.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, какой вариант службы лучше выбрать - контрактную или по призыву.

Кто больше защищен - контрактник или мобилизованный

"Сейчас невозможно однозначно сказать, кто больше защищен - контрактник или мобилизован. Ситуация зависит от многих факторов", - говорит Франчук.

На это влияет:

  • вид войск: некоторые виды войск подвергаются большему риску, чем другие
  • место дислокации: боевые действия ведутся не на всей территории Украины
  • выполнение боевых задач: не все военнослужащие привлекаются к непосредственному выполнению боевых задач
  • индивидуальные обстоятельства: каждый человек имеет разное состояние здоровья, навыки и опыт

Также важно понимать, чем отличается контрактная служба от призыва.

По словам юриста, контрактники:

  • имеют лучшие условия службы: обычно им выплачивают большую зарплату, они обеспечиваются лучшим питанием и проживанием
  • могут выбирать род войск и место службы: это дает им возможность служить там, где они хотят, и использовать свои навыки и опыт
  • имеют больше возможностей для карьерного роста: они могут проходить обучение и получать звание
  • могут раньше уволиться со службы: у них есть право расторгнуть контракт при определенных обстоятельствах

Мобилизированные:

  • не выбирают место службы и род войск: их направляют туда, где в них больше всего нуждаются
  • имеют меньшую зарплату, чем контрактники: им также могут не выплачивать боевые работы
  • могут служить дольше контрактников: срок службы мобилизованных определяется Указом Президента Украины
  • не вправе расторгнуть контракт: они обязаны служить до конца мобилизации

"Важно отметить, что как контрактники, так и мобилизованные вносят важный вклад в защиту Украины. Так что выбор варианта службы зависит от ваших ценностей, приоритетов и жизненных обстоятельств", - говорит юрист.

Читайте также о том, можно ли подписать контракт с ВСУ, если вам уже выдали повестку.

Раньше мы писали о том, кого не имеют права мобилизовать в ВСУ.

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