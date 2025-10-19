Как создать осенний образ в стиле 90-х: стильный пример от бывшей Розового

Какой "лук" выбрала Мерзликина

Кожаная куртка

Ключевым элементом образа стала куртка из кожи оливкового оттенка. Свободный, слегка оверсайз крой придает образу современный вид. Такая верхняя одежда представляет собой сочетание функциональности и эстетики, создавая стильный акцент.

Фланелевая рубашка в клетку

Под кожаной курткой Ольга носит теплую фланелевую рубашку в коричнево-бежевую клетку. Она длиннее куртки, что создает эффект многослойности, характерный для осеннего кэжуал-стиля. Такой образ выглядит не только стильно, но и практично, ведь рубашка добавляет тепло в холодное время года.

Кроп-топ

Под рубашкой коричневый кроп-топ с круглым вырезом. Он подчеркивает талию и придает образу легкую провокативность, что очень актуально в этом сезоне. Кроп-топ является важным элементом современного street style.

Ольга Мерзликина показала модный лук (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Джинсы

Завершают стильный лук джинсы-багги светло-голубого цвета, которые являются настоящим трендом осеннего сезона. Широкий свободный крой придает образу легкости и расслабленности, подчеркивая контраст с обжатым верхом и создавая баланс между комфортом и стилем.

Сумка

К образу Ольга подобрала большую сумку из замши терракотового оттенка. Такая сумка не только придает цветовой акцент, но и контрастирует со структурной кожаной курткой, что делает образ более интересным.

Очки

Завершают лук узкие солнцезащитные очки прямоугольной формы с темными линзами. Они придают остроту образу и усиливают эстетику 90-х, характерную для ретро-стиля.

Ремень

Кожаный ремень в тон к сумке подчеркивает линию талии и создает гармоничный вид. Ремень акцентирует внимание на джинсах и добавляет в лук дополнительную структуру.

Обувь

Завершающим акцентом стали коричневые замшевые кроссовки в стиле Adidas, которые идеально сочетаются с джинсами и кожаной курткой.

Лук Ольги Мерзликиной - это идеальный пример уличного стиля, где комфорт и практичность сочетаются с актуальными трендами. Многослойность, оверсайз, кожа и эстетика 90-х годов делают этот образ идеальным для осени 2025 года.

Почему стиль 90-х снова в тренде

Стиль 90-х снова в моде в 2025 году, потому что он сочетает в себе удобство и свободу. Возвращение к этому периоду - это реакция на быстрые темпы современной моды и стремление вернуться к более непринужденным и комфортным образам.

Силуэты, как у Oльги Мерзликиной, с их многослойностью и яркими акцентами на спортивном стиле и уличной моде, идеально отражают дух современности.

В этом тренде гармонично сочетаются элементы ретро, которые придают образам уникальность и характер, оставаясь актуальными для повседневной жизни.

