RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как студентам выехать за границу на обучение во время войны: главные условия

Фото: в правительстве объяснили, кому из студентов можно выехать за границу на обучение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Студенты-мужчины даже во время войны могут выезжать за границу на обучение. Правительство обновило правила пересечения границы для студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отмечается, раньше во время действия военного положения учиться за границей могли только студенты-женщины. Однако теперь мужчины тоже могут ездить за границу на обучение или стажировку.

Чтобы уехать за границу, мужчины должны:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;
  • стать участником академической мобильности сроком один семестр;
  • учиться на дневной форме в украинских вузах;
  • учиться на бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Как документы нужны?

В Кабмине отмечают, что студенты-мужчины должны иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом, военно-учетный документ и справку от украинского вуза о направлении на обучение за границу.

В этих документах должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного семестра и отсутствие негативных оценок или пересдач за последние два семестра.

Кроме того, студенты должны показать подтверждение уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.

 

Выезд мужчин за границу

Напомним, что в Украине действует всеобщая мобилизация с начала полномасштабного вторжения российских войск. Ее и военное положение в Украине продлили минимум до 11 августа 2024 года.

То есть военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Существуют исключения, когда мужчинам разрешается выезд за пределы Украины. Например, военным могут дать отпуск и разрешение уехать за границу.

Государственная пограничная служба предупреждала, что для некоторых украинцев могут измениться правила пересечения границы, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выезд за границуМобилизация в УкраинеСтуденты