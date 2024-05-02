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Для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу: кого касается

Украина, Четверг 02 мая 2024 15:16
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Для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу: кого касается Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Это произойдет после того, как новый закон о мобилизации вступит в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

Как объяснил спикер, правительство должно привести нормативные документы в соответствии с требованиями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Поэтому следует ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения.

Демченко отметил, что Госпогранслужба пока не знает, чего будут касаться изменения. Вероятно, речь идет о категории граждан, имеющих отсрочку от призыва.

"Но ввиду того, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы" , - предупредил спикер ГПСУ.

Новый закон о мобилизации

Напомним, что с 18 мая на Украине начнет действовать новый закон о мобилизации. Он вносит некоторые изменения в саму процедуру мобилизации.

В новом законе уточнили категории военнообязанных, которым предоставляется отсрочка и бронирование. Также в Украине заработает электронный кабинет призывника.

Детальнее о том, кто и где сможет вручать повестки по новому закону - читайте в материале РБК-Украина.

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