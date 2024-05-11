Як студентам виїхати за кордон на навчання під час війни: головні умови

Як зазначається, раніше під час дії воєнного стану навчатися за кордоном могли лише студенти-жінки. Проте тепер чоловіки теж можуть їздити за кордон на навчання чи стажування.

Щоб виїхати за кордон, чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатися на денній формі в українських ВНЗ;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного напрямку.

Як документи потрібні?

У Кабміну зазначають, що студенти-чоловіки повинні мати е-квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом, військово-обліковий документ та довідка від українського ВНЗ про направлення на навчання за кордон.

У цих документах тако мають бути зазначені підстави співробітництва, термін навчального семестру та відсутність негативних оцінок чи перескладань за останні два семестри.

Крім того, студенти мають показати підтвердження рівня знання мови, якою викладають в іноземному університеті.