Як студентам виїхати за кордон на навчання під час війни: головні умови

Студенти-чоловіки навіть під час війни можуть виїжджати за кордон на навчання. Уряд оновив правила перетину кордону для студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як зазначається, раніше під час дії воєнного стану навчатися за кордоном могли лише студенти-жінки. Проте тепер чоловіки теж можуть їздити за кордон на навчання чи стажування.
Щоб виїхати за кордон, чоловіки мають:
Як документи потрібні?
У Кабміну зазначають, що студенти-чоловіки повинні мати е-квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом, військово-обліковий документ та довідка від українського ВНЗ про направлення на навчання за кордон.
У цих документах тако мають бути зазначені підстави співробітництва, термін навчального семестру та відсутність негативних оцінок чи перескладань за останні два семестри.
Крім того, студенти мають показати підтвердження рівня знання мови, якою викладають в іноземному університеті.
Нагадаємо, що в Україні діє загальна мобілізація від початку повномасштабного вторгнення російських військ. Її та воєнний стан в Україні продовжили до щонайменше 11 серпня 2024 року.
Тобто військовозобов'язаним чоловікам заборонений виїзд за кордон. Є винятки, коли чоловікам надається дозвіл на виїзд за межі України. Наприклад, військовим можуть надати відпустку та дозвіл виїхати за кордон.
Державна прикордонна служба попереджала, що для деяких українців можуть змінитися правила перетину кордону, коли новий закон про мобілізацію набере чинності.
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