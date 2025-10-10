Как стильно носить тренч этой осенью: пример от Кати Сильченко

Украинская дизайнер, владелица бренда the COAT Катя Сильченко продемонстрировала, как классический тренч может выглядеть по-новому. В своем осеннем образе она соединила элегантность и легкий гламур, превратив привычную верхнюю одежду в модный акцент.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Представленный образ Кати Сильченко является смелым сочетанием классики и гламура, демонстрируя современный подход к стилизации традиционного тренча.
Тренч
Силуэт и крой: она выбрала длинный тренч оверсайз кроя. Он выглядит объемным, с широкими плечами, что подчеркивает ее хрупкость и придает образу непринужденности и драматизма.
Цвет: насыщенный, приглушенный коричнево-серый оттенок, который является классическим и универсальным для осеннего гардероба.
Стилизация: тренч накинут на плечи, не застегнут, что создает динамичный вид. Рукава закатаны высоко, акцентируя внимание на белой подкладке, контрастирующей с основным цветом ткани.
Основа образа: рубашка и юбка
Рубашка: белая, классическая рубашка на пуговицах.
Стилизация: рубашка расстегнута, создавая глубокий V-образный вырез, который придает образу женственности и элегантности и балансирует с маскулинным оверсайз-тренчем.
Юбка: это самый гламурный элемент образа, который и создает контраст.
Материал: мини-юбка полностью покрыта блестящими стразами и металлическими элементами.
Подробности: характерной особенностью является декор из длинных "цепочек", который создает эффект "разбитого" зеркала.
Обувь и аксессуары
Обувь: короткие сапожки (ботильоны) в светло-бежевом оттенке.
Подробности: сапожки имеют слегка собранную или драпированную форму в районе лодыжки. Это придает образу мягкости и трендовости.
Украшения: небольшие серьги-пусеты и тонкая цепочка. Акцент сделан на большом обручальном кольце.
Образ идеально иллюстрирует, как носить классический тренч нетрадиционным способом. Сочетание маскулинного оверсайза (тренч) и вечернего гламура (юбка со стразами) делает лук смелым, стильным и идеальным для уличного стиля (street style) или фешн-события.
Чтобы адаптировать стиль Кати Сильченко под свой гардероб, не обязательно использовать юбку со стразами. Достаточно добавить один акцентный элемент - блестящий топ, металлизированную сумку или украшения.
Тренч можно комбинировать с джинсами прямого кроя и ботильонами, создавая современный и практичный аутфит. Главное - сохранить баланс между строгостью и легкой провокацией.
