Будут ли США реагировать на нарушение прекращения огня Россией в Украине: мнение эксперта

Российские военные продолжают бить по энергетическим объектам в Украине, несмотря на договоренности с США. Американский президент Дональд Трамп, вероятно, не собирается принимать дополнительные меры.

"Пока что я не вижу никаких шагов от США. Мы понимаем, что когда Трампу говорят, что Россия бьет по Украине, по энергетическим объектам, может какие-то санкции усилить, он отвечает, что и так уже много санкций. Давайте снимать, наверное, санкции где-то там пережали им и они от того не могут мыслить", - пояснил политолог.



Городницкий отметил, что США в этой ситуации, вероятно, ничего не будут делать для Украины.

"Мы прекрасно понимаем, пока не будет прекращения огня, Трамп будет как уж на сковороде прыгать и говорить, что давайте до конца дожмем, еще потерпим. Это же бьют по Украине, а не по Соединенным Штатам Америки. Им в этом плане комфортно, и так били до того, сейчас еще ударили", - добавил он.

И отметил, что именно этим и пользуются россияне.

"Они понимают, что неплохо справляются, действительно потрепали энергетическую инфраструктуру Украины", - подытожил эксперт.