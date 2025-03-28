Чи реагуватимуть США на порушення припинення вогню Росією в Україні: думка експерта

Російські військові продовжують бити по енергетичних об'єктах в Україні, попри домовленості з США. Американський президент Дональд Трамп, ймовірно, не збирається вживати додаткових заходів.

"Поки що я не бачу ніяких кроків від США. Ми розуміємо, що коли Трампу говорять, що Росія б'є по Україні, по енергетичних об'єктах, може якісь санкції посилити, він відповідає, що і так вже забагато санкцій. Давайте знімати, напевно, санкції десь там перетиснули їм і вони від того не можуть мислити", - пояснив політолог.



Городницький зауважив, що США в цій ситуації, ймовірно, нічого не будуть робити для України.

"Ми прекрасно розуміємо, доки не буде припинення вогню, Трамп буде як вуж на пательні стрибати й казати, що давайте до кінця дотиснемо, ще потерпимо. Це ж б'ють по Україні, а не по Сполучених Штатах Америки. Їм в цьому плані комфортно, і так били до того, зараз ще вдарили", - додав він.

Та зазначив, що саме цим і користуються росіяни.

"Вони розуміють, що непогано справляються, дійсно потріпали енергетичну інфраструктуру України", - підсумував експерт.