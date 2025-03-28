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Чи реагуватимуть США на порушення припинення вогню Росією в Україні: думка експерта

США, П'ятниця 28 березня 2025 20:13
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Чи реагуватимуть США на порушення припинення вогню Росією в Україні: думка експерта Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Російські військові продовжують бити по енергетичних об'єктах в Україні, попри домовленості з США. Американський президент Дональд Трамп, ймовірно, не збирається вживати додаткових заходів.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький.

"Поки що я не бачу ніяких кроків від США. Ми розуміємо, що коли Трампу говорять, що Росія б'є по Україні, по енергетичних об'єктах, може якісь санкції посилити, він відповідає, що і так вже забагато санкцій. Давайте знімати, напевно, санкції десь там перетиснули їм і вони від того не можуть мислити", - пояснив політолог.


Городницький зауважив, що США в цій ситуації, ймовірно, нічого не будуть робити для України.

"Ми прекрасно розуміємо, доки не буде припинення вогню, Трамп буде як вуж на пательні стрибати й казати, що давайте до кінця дотиснемо, ще потерпимо. Це ж б'ють по Україні, а не по Сполучених Штатах Америки. Їм в цьому плані комфортно, і так били до того, зараз ще вдарили", - додав він.

Та зазначив, що саме цим і користуються росіяни.

"Вони розуміють, що непогано справляються, дійсно потріпали енергетичну інфраструктуру України", - підсумував експерт.

Росія продовжує бити по Україні

Нагадаємо, що раніше цього року президент США провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час неї вони обговорили питання припинення вогню в Україні та захисту енергетичної інфраструктури.

Зокрема, Путін погодився на 30-денне ембарго щодо ударів по енергетичних об'єктах України.

Варто зауважити також й те, що Київ, своєю чергою, під час останніх переговорів погодився на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з Росією. Хоча Москва погодилась лише на "енергетичне перемир'я". У випадку з Чорним морем Кремль почав вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.

Однак, навіть попри ці домовленості, Росія продовжує щоденні атаки на енергетичні об'єкти України.

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