Как воспринимать свидания, которые не переросли в отношения: почему не стоит расстраиваться

Короткие знакомства - не ошибка, а опыт

Знакомства могут создавать близость даже за менее чем один час. Эксперимент социального психолога и доктора Артура Арона доказал, что ответы на серию 36 личных вопросов за 45 минут вызывают ощущение родства даже у незнакомцев. Но это не значит, что из такого знакомства должно вырасти что-то серьезное.

Важно не винить себя

Исследования по когнитивной психологии показывают, что самообвинение за неудачные знакомства ведёт к тревожности и депрессии - особенно если это превращается в устойчивую обвинительную модель мышления. Это лишь усиливает страх близости и блокирует развитие новых отношений.

Почему самосочувствие - наш лучший союзник

Исследование 2017 года показало, что сочувствие самому себе существенно облегчает реакцию на разрыв. Люди, которые умеют искренне простить себя, легче восстанавливаются и охотнее открываются к новым контактам.

Каждая встреча - это не потеря, а обогащение

Каждый человек, даже если он исчезает из нашей жизни очень быстро, оставляет след. Это может быть новый взгляд, настроение, интересная информация, знания или понимание собственных желаний. Превратите свою неудачу в интересный "урок" - и это психологически сработает как лайфхак.

Это лишь часть вашей истории

Психо-социальные исследования описывают отношения как четырнадцать ключевых принципов (например, как мы строим вовлеченность и открытость). Каждое знакомство пишет страницу вашей истории, и самое интересное еще впереди.

Знакомства, не переросшие в отношения, - это не поражение для вас, а часть личного путешествия. Они учат, меняют и даже готовят к тому, что станет частью чего-то действительно длительного.

Если вам трудно оправиться после неудачных знакомств и свиданий, которые не переросли в отношения, стоит посоветоваться со специалистом - психологом или психотерапевтом.