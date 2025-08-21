Через месяц или год? Когда мужчины должны говорить о серьезных намерениях и чувствах

Когда мужчина должен озвучить о серьезных намерениях - через месяц, полгода или год? Этот вопрос волнует многих женщин и мужчин, которые пытаются понять, где заканчивается легкий этап свиданий и начинается настоящая любовь. Но эксперты говорят, что конкретной даты не существует, есть определенная статистика, исследования и психологические сигналы.

Готовы ли мужчины говорить о серьезности намерений и своих чувствах через месяц и на какие признаки стоит обратить внимание, рассказывает РБК-Украина .

Что говорят исследования

Вопрос "когда он наконец скажет" волнует многих. И здесь наука имеет конкретные цифры.

По опросу, проведенному Университетом Абертей в Данди среди нескольких тысяч человек, мужчины делают первый шаг к признанию в любви в среднем через 97-108 дней, женщины - через 122-138 дней.

То есть чаще всего это происходит через 3-4 месяца отношений. Не случайно эксперты называют это время завершением "медового периода", когда эмоции стабилизируются, а партнеры начинают видеть друг друга более реально, со всеми недостатками и чертами характера.

Когда ждать дольше - и почему это нормально

Есть пары, которые двигаются медленнее. Для кого-то полгода - абсолютно естественный срок, чтобы почувствовать безопасность и готовность к серьёзным словам.

Но если мужчина молчит более 8 месяцев и не выказывает ни чувств, ни своих намерений о совместном будущем, психологи советуют задуматься. Возможно, он еще не готов к чему-то более серьезному или видит ваши отношения по-другому.

Разные пары - разные ритмы?

Данные опроса YouGov свидетельствуют:

22% людей признаются в своих чувствах в первый месяц

30% - в промежутке от 1 до 3 месяцев

18% - через 4-6 месяцев

15% - после полугода

Это показывает самое важное - единого "правильного срока" просто не существует. Важно, насколько оба партнера готовы идти дальше вместе в одном темпе.

Психологические фазы любви

Теория Стернберга описывает любовь как сочетание интимности, страсти и обязательства.

В начале преобладает страсть, которая длится от 3 до 12 месяцев, а дальше на первый план выходит привязанность и ответственность.

Нейробиологи добавляют, что страстная любовь активирует центры вознаграждения в мозге и может длиться до 18 месяцев, но без развития близости и планирования совместного будущего она не переходит в настоящую зрелость.

Что делать, если он молчит

Если вы уже окончательно разобрались со своими чувствами и намерениями, и вам необходимо понять позицию вашего партнёра, то эксперты советуют:

Дайте время

Если вы вместе 2-3 месяца, требовать серьезных признаний и обещаний рано. Этого времени иногда мало, чтобы хорошо узнать другого человека и разобраться в своих чувствах.

Оцените действия

Иногда мужчина не говорит "люблю" словами, но показывает свои чувства и заботу действиями и поступками.

Говорите напрямую

Любой честный разговор лучше догадок и предположений. Поэтому стоит расставить точки над "і", если уже прошло много времени от начала отношений.

Посмотрите на перспективу

Если после года нет ни слов о чувствах, ни серьёзных шагов - возможно, серьёзных намерений действительно нет.

Большинство мужчин озвучивают серьезные намерения в пределах 3-4 месяцев от начала отношений. Кто-то делает это раньше, кто-то - через полгода.

Но ждать годами признания, которого нет, - не стоит. Слова важны, но еще важнее - подкрепляются ли они действиями.