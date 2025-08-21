ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Через месяц или год? Когда мужчины должны говорить о серьезных намерениях и чувствах

Четверг 21 августа 2025 19:26
UA EN RU
Через месяц или год? Когда мужчины должны говорить о серьезных намерениях и чувствах Когда мужчина должен озвучить о серьезных намерениях (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Когда мужчина должен озвучить о серьезных намерениях - через месяц, полгода или год? Этот вопрос волнует многих женщин и мужчин, которые пытаются понять, где заканчивается легкий этап свиданий и начинается настоящая любовь. Но эксперты говорят, что конкретной даты не существует, есть определенная статистика, исследования и психологические сигналы.

Готовы ли мужчины говорить о серьезности намерений и своих чувствах через месяц и на какие признаки стоит обратить внимание, рассказывает РБК-Украина.

Что говорят исследования

Вопрос "когда он наконец скажет" волнует многих. И здесь наука имеет конкретные цифры.

По опросу, проведенному Университетом Абертей в Данди среди нескольких тысяч человек, мужчины делают первый шаг к признанию в любви в среднем через 97-108 дней, женщины - через 122-138 дней.

То есть чаще всего это происходит через 3-4 месяца отношений. Не случайно эксперты называют это время завершением "медового периода", когда эмоции стабилизируются, а партнеры начинают видеть друг друга более реально, со всеми недостатками и чертами характера.

Когда ждать дольше - и почему это нормально

Есть пары, которые двигаются медленнее. Для кого-то полгода - абсолютно естественный срок, чтобы почувствовать безопасность и готовность к серьёзным словам.

Но если мужчина молчит более 8 месяцев и не выказывает ни чувств, ни своих намерений о совместном будущем, психологи советуют задуматься. Возможно, он еще не готов к чему-то более серьезному или видит ваши отношения по-другому.

Разные пары - разные ритмы?

Данные опроса YouGov свидетельствуют:

22% людей признаются в своих чувствах в первый месяц

30% - в промежутке от 1 до 3 месяцев

18% - через 4-6 месяцев

15% - после полугода

Это показывает самое важное - единого "правильного срока" просто не существует. Важно, насколько оба партнера готовы идти дальше вместе в одном темпе.

Психологические фазы любви

Теория Стернберга описывает любовь как сочетание интимности, страсти и обязательства.

В начале преобладает страсть, которая длится от 3 до 12 месяцев, а дальше на первый план выходит привязанность и ответственность.

Нейробиологи добавляют, что страстная любовь активирует центры вознаграждения в мозге и может длиться до 18 месяцев, но без развития близости и планирования совместного будущего она не переходит в настоящую зрелость.

Что делать, если он молчит

Если вы уже окончательно разобрались со своими чувствами и намерениями, и вам необходимо понять позицию вашего партнёра, то эксперты советуют:

Дайте время

Если вы вместе 2-3 месяца, требовать серьезных признаний и обещаний рано. Этого времени иногда мало, чтобы хорошо узнать другого человека и разобраться в своих чувствах.

Оцените действия

Иногда мужчина не говорит "люблю" словами, но показывает свои чувства и заботу действиями и поступками.

Говорите напрямую

Любой честный разговор лучше догадок и предположений. Поэтому стоит расставить точки над "і", если уже прошло много времени от начала отношений.

Посмотрите на перспективу

Если после года нет ни слов о чувствах, ни серьёзных шагов - возможно, серьёзных намерений действительно нет.

Большинство мужчин озвучивают серьезные намерения в пределах 3-4 месяцев от начала отношений. Кто-то делает это раньше, кто-то - через полгода.

Но ждать годами признания, которого нет, - не стоит. Слова важны, но еще важнее - подкрепляются ли они действиями.

Вас может это заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Любовь
Новости
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"