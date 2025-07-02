Как быстро сделать стильный пучок: лайфхак от блогерши Саши Бо (видео)

"Красивый пучок за 5 секунд. Я старалась снять медленно, чтобы было понятно. Но, как показывает практика, красивее всего выходит на скорую руку", - отметила Саша Бо.

Классический гладкий пучок - как сделать

Подготовьте волосы

Расчешите их, чтобы не было колтунов. По желанию можно немного увлажнить или использовать специальные средства.

Распределите волосы

Сделайте пробор, например, у Саши Бо он не ровно посередине, однако вы можете сделать по-другому.

Соберите волосы в хвост

Определите желаемую высоту пучка - низкий, средний или высокий - и сделайте тугой хвост с помощью резинки. Саша Бо выбрала низкий пучок.

Сверните хвост в жгут

Осторожно скручивайте волосы по спирали (жгутом), не слишком туго, чтобы избежать ломкости.

Обмотайте жгут вокруг основания хвоста

Формируя пучок, оберните скрученный хвост вокруг резинки - по часовой стрелке или наоборот.

Закрепите пучок

По желанию, используйте невидимки или шпильки, чтобы надежно зафиксировать прическу. Убедитесь, что ничего не торчит и все держится крепко.

Расправьте пучок

Расправляем волосы, чтобы пучок выглядел пышнее.

Зафиксируйте лаком

Также можно побрызгать прическу лаком для волос, чтобы надолго сохранить форму.

Чем можно дополнить прическу пучок

Чтобы прическа выглядела интереснее или более празднично, ее можно дополнить разными аксессуарами или деталями.

Шелковая или атласная лента, бант

Оберните вокруг пучка или завяжите снизу - смотрится нежно и романтично.

Красивая шпилька

Со стразами, жемчужинами или в минималистическом стиле - придаст элегантности.

Шелковые скранчи

Объемная резинка из шелковой ткани (скранч) - тренд последних сезонов. Добавляет фактурность и цвет.

Обруч или повязка на голову

Хорошо дополняет образ и фиксирует волосы, особенно если есть короткие пряди спереди.

Живые цветы

Добавляют акцент и женственность.

Саша Бо дополнила прическу пучок цветком (фото: instagram.com/sashaabo)