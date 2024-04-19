Как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе: ответ посла
Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.
"От момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки", - заявила посол.
По ее словам, речь идет о днях или неделях.
"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся. Это будет очень быстро", - добавила посол.
США могут одобрить помощь Украине
С прошлой осени Конгресс США не мог проголосовать за законопроект о выделении Украине новой помощи.
Однако недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил новый законопроект, который в ближайшее время может быть одобрен Конгрессом.
Politico писало, что Пентагон уже готовится к военным поставкам в Украину и в ближайшее время Киеву могут передать средства ПВО, а также артиллерию.
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