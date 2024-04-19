Как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе: ответ посла

Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.

"От момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки", - заявила посол.

По ее словам, речь идет о днях или неделях.

"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся. Это будет очень быстро", - добавила посол.