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Как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе: ответ посла

Пятница 19 апреля 2024 21:43
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Как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе: ответ посла Архивное фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.

"От момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки", - заявила посол.

По ее словам, речь идет о днях или неделях.

"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся. Это будет очень быстро", - добавила посол.

США могут одобрить помощь Украине

С прошлой осени Конгресс США не мог проголосовать за законопроект о выделении Украине новой помощи.

Однако недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил новый законопроект, который в ближайшее время может быть одобрен Конгрессом.

Politico писало, что Пентагон уже готовится к военным поставкам в Украину и в ближайшее время Киеву могут передать средства ПВО, а также артиллерию.

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