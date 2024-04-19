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Як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі: відповідь посла

П'ятниця 19 квітня 2024 21:43
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Як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі: відповідь посла Архівне фото: посол України в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки зможуть швидко перейти до постачання Україні озброєнь після ухвалення відповідного закону в Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в ефірі національного телемарафону.

"Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання", - заявила посол.

За її словами, йдеться про дні або тижні.

"Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко" - додала посол.

США можуть схвалити допомогу Україні

З минулої осені Конгрес США не міг проголосувати за законопроєкт про виділення Україні нової допомоги.

Однак нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон представив новий законопроєкт, який найближчим часом може бути схвалений Конгресом.

Politico писало, що Пентагон уже готується до військових поставок в Україну і найближчим часом Києву можуть передати засоби ППО, а також артилерію.

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