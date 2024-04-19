Як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі: відповідь посла

Сполучені Штати Америки зможуть швидко перейти до постачання Україні озброєнь після ухвалення відповідного закону в Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в ефірі національного телемарафону.

"Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання", - заявила посол.

За її словами, йдеться про дні або тижні.

"Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко" - додала посол.