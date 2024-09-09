Как рассчитать размер субсидии на ЖКХ: алгоритм действий

Украинцы, которым тяжело оплачивать счета за коммунальные услуги, могут получить субсидию. Ее размер определяется по формуле с учетом дохода семьи.
РБК-Украина рассказывает, как рассчитать размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и кто может ее оформить.
Субсидию можно получить, если семья платит за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства, учитывая совокупный доход. Также учитывается имущественное состояние семьи и нормы потребления.
Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и суммой обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, среднемесячный совокупный доход домохозяйства следует умножить на обязательный процент платежа.
Этот обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле.
По этой формуле для семьи из 4 человек, где среднемесячный скупной доход составляет 15000 грн, обязательный процент платежа составит 10%. Обязательный платеж составит 1500 грн. А субсидию семья будет получать в размере 2500 грн в месяц.
Оформить жилищную субсидию могут:
При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Однако могут не учитываться доходы людей, фактически не проживающих в квартире или доме или находящихся за границей более 60 дней.
Раньше мы писали, как оформить субсидию в ЦНАП и какие документы нужны.
Также субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Также сообщалось, что в связи с ростом цен на электроэнергию украинцам будут перечислять размер субсидии.
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При написании материала использован источники: сайты Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины.