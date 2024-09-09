Как рассчитать размер субсидии на ЖКХ: алгоритм действий

Как рассчитать размер субсидии

Субсидию можно получить, если семья платит за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства, учитывая совокупный доход. Также учитывается имущественное состояние семьи и нормы потребления.

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и суммой обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, среднемесячный совокупный доход домохозяйства следует умножить на обязательный процент платежа.

Этот обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле.

сначала определяют среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье;

затем его делят на размер прожиточного минимума (с 1 января 2024 года - 2920 грн);

полученный результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

По этой формуле для семьи из 4 человек, где среднемесячный скупной доход составляет 15000 грн, обязательный процент платежа составит 10%. Обязательный платеж составит 1500 грн. А субсидию семья будет получать в размере 2500 грн в месяц.

Инфографика: Как рассчитывается размер субсидии (msp.gov.ua)

Кто может получить субсидию

Оформить жилищную субсидию могут:

один из жильцов, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье;

внутренне перемещенное лицо, фактически проживающее в жилом помещении, даже без заключения договора аренды.

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Однако могут не учитываться доходы людей, фактически не проживающих в квартире или доме или находящихся за границей более 60 дней.