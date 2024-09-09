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Как рассчитать размер субсидии на ЖКХ: алгоритм действий

Фото: Оформление субсидии (иллюстративный freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которым тяжело оплачивать счета за коммунальные услуги, могут получить субсидию. Ее размер определяется по формуле с учетом дохода семьи.

РБК-Украина рассказывает, как рассчитать размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и кто может ее оформить.

Как рассчитать размер субсидии

Субсидию можно получить, если семья платит за жилищно-коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства, учитывая совокупный доход. Также учитывается имущественное состояние семьи и нормы потребления.

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и суммой обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, среднемесячный совокупный доход домохозяйства следует умножить на обязательный процент платежа.

Этот обязательный процент платежа также рассчитывается по формуле.

  • сначала определяют среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье;
  • затем его делят на размер прожиточного минимума (с 1 января 2024 года - 2920 грн);
  • полученный результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), а затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

По этой формуле для семьи из 4 человек, где среднемесячный скупной доход составляет 15000 грн, обязательный процент платежа составит 10%. Обязательный платеж составит 1500 грн. А субсидию семья будет получать в размере 2500 грн в месяц.

 Инфографика: Как рассчитывается размер субсидии (msp.gov.ua)

Кто может получить субсидию

Оформить жилищную субсидию могут:

  • один из жильцов, зарегистрированных в жилом помещении;
  • человек, арендующий жилье;
  • внутренне перемещенное лицо, фактически проживающее в жилом помещении, даже без заключения договора аренды.
  • по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;
  • индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Однако могут не учитываться доходы людей, фактически не проживающих в квартире или доме или находящихся за границей более 60 дней.

Раньше мы писали, как оформить субсидию в ЦНАП и какие документы нужны.

Также субсидию на коммуналку можно получить по упрощенному механизму. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Также сообщалось, что в связи с ростом цен на электроэнергию украинцам будут перечислять размер субсидии.

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При написании материала использован источники: сайты Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины.

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