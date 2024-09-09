Як розрахувати розмір субсидії на ЖКГ: алгоритм дій

Українці, яким важко сплачувати рахунки за комунальні послуги, можуть отримати субсидію. Її розмір визначається за формулою з урахуванням доходу родини.
РБК-Україна розповідає, як розрахувати розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг і хто може її оформити.
Субсидію можна отримати, якщо сім'я сплачує за житло-комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж. Цей платіж розраховують окремо для кожного домогосподарства, беручи до уваги сукупний дохід. Також враховують майновий стан сім'ї та норми споживання.
Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та сумою обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, середньомісячний сукупний дохід домогосподарства треба помножити на обов’язковий відсоток платежу.
Цей обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою.
За цією формулою для родини із 4 людей, де середньомісячний скупний дохід складає 15000 грн, обов'язковий відсоток платежу складатиме 10%. Обов'язковий платіж складатиме 1500 грн. А субсидію родина отримуватиме у розмірі 2500 грн на місяць.
Оформити житлову субсидію можуть:
При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані або задекларовані у житловому приміщенні. Проте можуть не враховуватися доходи людей, які фактично не проживають у квартирі чи будинку або хто перебуває за кордоном понад 60 днів.
Раніше ми писали, як оформити субсидію у ЦНАП та які документи потрібні.
Також субсидію на комуналку можна отримати за спрощеним механізмом. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна в офіційних реєстрах.
Також повідомлялося, що у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію, українцям перераховуватимуть розмір субсидії.
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При написанні матеріалу використані джерела: сайти Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України.