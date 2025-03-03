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Что в России с производством ракет: ответ ГУР

Понедельник 03 марта 2025 10:35
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Что в России с производством ракет: ответ ГУР Фото: Россия увеличивает производство ракет Х-101 и "Кинжалов" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Россия увеличивает выпуск некоторых типов ракет. В частности крылатых ракет Х-101 и ракет "Кинжал", но общий рост производства высокоточных ракет не превышает 1,5 раза.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Выпуск ракет в России в 2025 году не претерпел существенных изменений по сравнению с 2024 годом, хотя было зафиксировано перераспределение производства.

Вадим Скибицкий отметил, что Россия увеличила производство крылатых ракет Х-101, одновременно уменьшив количество ракет для системы "Калибр", оценивая их эффективность.

"Противник также планирует увеличить выпуск ракет "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру", поскольку эти виды вооружения показали большую эффективность в боевых условиях", - отметил Скибицкий.

По его словам, общий рост производства высокоточных ракет не превышает 1,2-1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Россия планирует увеличить производство

Россия планирует изготовить в 2025 году сотни ракет для атак по территории Украины, в частности 750 баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер" и 560 крылатых ракет Х-101. Однако эти планы пока не подтверждены официально, и вопрос в том, реально ли их реализовать.

Как отмечает издание Defense Express, прогнозируемый темп производства крылатых ракет Х-101 составляет около 46 единиц в месяц, что указывает на поддержание текущего уровня производства. Для баллистических ракет 9М723 темп должен вырасти до 62 единиц в месяц, что на 25% больше темпов декабря 2024 года.

Авторы RUSI добавляют, что Россия намерена усовершенствовать ракеты Х-101, оснащая их тепловыми ловушками для противодействия ПЗРК, улучшенной электроникой для более точного попадания и боевыми частями с кассетным снаряжением

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