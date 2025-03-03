Что в России с производством ракет: ответ ГУР

Россия увеличивает выпуск некоторых типов ракет. В частности крылатых ракет Х-101 и ракет "Кинжал", но общий рост производства высокоточных ракет не превышает 1,5 раза.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина .

Выпуск ракет в России в 2025 году не претерпел существенных изменений по сравнению с 2024 годом, хотя было зафиксировано перераспределение производства.

Вадим Скибицкий отметил, что Россия увеличила производство крылатых ракет Х-101, одновременно уменьшив количество ракет для системы "Калибр", оценивая их эффективность.

"Противник также планирует увеличить выпуск ракет "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру", поскольку эти виды вооружения показали большую эффективность в боевых условиях", - отметил Скибицкий.

По его словам, общий рост производства высокоточных ракет не превышает 1,2-1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.