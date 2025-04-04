Как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве: Зеленский поделился деталями

В Киеве сегодня, 4 апреля, состоялась встреча "коалиции решительных". В глубоком диалоге участвовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Хотел бы поблагодарить руководство Британии и Франции. У нас был серьезный конструктивный разговор, сначала поработали глубоко, очень подробно", - рассказал президент, комментируя встречу "коалиции решительных".
По его словам, от лица Украины участвовали:
Они провели серьезное совещание с французскими и британскими коллегами.
"Это не первая встреча, но мне кажется, что эта фундаментальная – одна из первых. Важно, что мы будем работать в постоянном формате, теперь да с соответствующими результатами. Я не могу много деталей разглашать, это только начало, но глубочайшее начало этой работы", - добавил президент.
Напомним, "коалиция решительных" - это группа европейских стран, которые готовы отправить в Украину своих солдат в качестве гарантий безопасности.
Уже прошло несколько встреч коалиции. Никаких конкретных решений пока принято не было. Одна из встреч прошла сегодня в Киеве. Детальнее - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что западные армии обеспечат "инфраструктуру поддержки" Украины. Но пока неизвестно, на каком этапе это произойдет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.