Как прошла встреча "коалиции решительных" в Киеве: Зеленский поделился деталями

"Хотел бы поблагодарить руководство Британии и Франции. У нас был серьезный конструктивный разговор, сначала поработали глубоко, очень подробно", - рассказал президент, комментируя встречу "коалиции решительных".

По его словам, от лица Украины участвовали:

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Они провели серьезное совещание с французскими и британскими коллегами.

"Это не первая встреча, но мне кажется, что эта фундаментальная – одна из первых. Важно, что мы будем работать в постоянном формате, теперь да с соответствующими результатами. Я не могу много деталей разглашать, это только начало, но глубочайшее начало этой работы", - добавил президент.