Почему собака вас не слушает и как это исправить: главные ошибки, которые допускают все

Владельцы собак часто допускают одинаковые ошибки: вместо воспитания - баловство, вместо тренировки - интуиция. Последствия ощутимы уже в период "собачьего пубертата", когда поведение приходится не формировать, а исправлять.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина .

Ошибка №1 - очеловечивание собаки

"Люди называют собаку своим ребенком, начинают ее баловать, приписывают ей человеческие эмоции: "Она так смотрит - она несчастливая. Надо дать еще консерву", - объясняет Локтионов.

Такой подход вредит и собаке, и отношениям с ней. Владельцы игнорируют тот факт, что собака - не человек и не игрушка. Она нуждается в четких рамках и понимании правил для своей же безопасности.

"После правильного воспитания вам даже не нужны будут команды. Вы начнете понимать друг друга без слов - по жестам, взглядам, реакциям", - добавляет эксперт.

Ошибка №2 - дать детство

Еще одна распространенная ошибка - отложить воспитание до лучших времен. Но собака растет быстро, и уже в подростковом возрасте может иметь закрепленные проблемные модели поведения.

"Надо начинать воспитывать собаку с двух месяцев. Если она попала к тебе в три месяца - окей, но сразу. А также на протяжении всей жизни поддерживать эти базовые вещи в быту", - советует Локтионов.

Самостоятельно или с тренером?

"Если человек имеет опыт, понимание, то почему бы ему самому не воспитывать собаку. Но в случае необходимости можно обратиться за консультацией", - говорит он.

Специалист советует обращаться еще до приобретения собаки. Например, он вспоминает случай, когда семья с маленьким ребенком хотела южноафриканского бурбуля - большая и агрессивная по природе порода.

Южноафриканский бурбуль (фото: fauna.dp.ua)

Зато Алексей помог выбрать другую, более подходящую породу для семьи.

Воспитывать надо не только собаку, но и себя

"При любом обучении обязательным является обучение человека именно общению, пониманию своей собаки. А там, где есть проблемы - и перевоспитание хозяина", - объясняет эксперт.

Он также учит людей отказывать желающим погладить их собаку, ведь это не всегда полезно для любимца.