Топ-7 ошибок, которые могут испортить Пасху: как не отравиться за праздничным столом
Пасха - особый для многих украинцев праздник, который традиционно сопровождается семейными застольями. Однако иногда праздничные блюда могут скрывать опасность и стать причиной проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Почему пасхальные блюда могут быть опасными
В областном центре контроля и профилактики болезней напомнили, что в целом праздник Пасхи, это время:
- семейных застолий;
- вкусных блюд;
- большого количества вкусностей.
В то же время некоторые блюда готовятся к Пасхе заранее, поэтому требуют правильного хранения. Кроме того, на кухне необходимо всегда соблюдать правила безопасного приготовления пищи.
"Чтобы празднование не обернулось проблемами со здоровьем, стоит придерживаться простых правил безопасности", - напомнили украинцам и объяснили, о чем именно идет речь.
Покупать продукты необходимо всегда качественные
Прежде всего гражданам посоветовали покупать качественные продукты.
Так, выбирать яйца, мясо и молочные изделия нужно только:
- в проверенных магазинах;
- на рынках с санитарным контролем.
Хранить продукты нужно в правильных условиях
Для того чтобы пищевые продукты не представляли угрозы для здоровья, их нужно правильно хранить.
Не стоит надолго оставлять без холодильника:
- колбасы;
- сыр;
- майонезные салаты;
- другие продукты, которые портятся.
"Температура хранения должна быть +2...+6°C", - уточнили эксперты центра контроля и профилактики болезней.
Нельзя забывать мыть руки
Иногда для того, чтобы уберечь здоровье, достаточно просто не забывать о чистоте рук.
Так, всегда мыть руки советуют:
- перед приготовлением пищи;
- после контакта с сырыми продуктами;
- перед употреблением пищи.
Готовить блюда нужно должным образом
"Готовьте безопасно", - отметили в областном центре контроля и профилактики болезней. Уточняется, что термически обрабатывать должным образом нужно:
- мясо;
- рыбу;
- яйца.
"Не употребляйте их в сыром виде", - добавили в учреждении.
Пасхальные яйца требуют особого внимания
"Осторожно с пасхальными яйцами. Если красите яйца, используйте пищевые красители", - посоветовали гражданам.
Кроме того, не советуют есть те яйца, которые:
- долго пролежали на столе;
- имеют трещины в скорлупе.
Несвежие блюда лучше не употреблять
Во время пасхальных праздников украинцам рекомендуют пристально следить за свежестью блюд.
"Если салат или другое блюдо уже несколько часов стоит на столе - лучше не рисковать", - объяснили специалисты.
Есть во время праздника нужно "с умом"
В завершение в областном центре контроля и профилактики болезней посоветовали не переедать.
"Пасха - это не марафон по поеданию всего и сразу. Переедание и смешивание тяжелой пищи могут вызвать проблемы с пищеварением", - объяснили гражданам.
Отмечается, что придерживаясь таких простых правил, можно:
- сохранить свое здоровье;
- насладиться праздниками без неприятных последствий.
Советы областного центра контроля и профилактики болезней (скриншот: facebook.com/ifolc)
Напомним, ранее мы рассказывали, чем православная Пасха отличается от католической.
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