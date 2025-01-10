Кого ищут работодатели: названы самые востребованные профессии в Украине

Война в Украине изменила рынок труда и из-за нехватки специалистов женщинам часто приходится осваивать "мужские" профессии . Однако на рынке труда не хватает специалистов в различных сферах.

По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий, объединяющем данные Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org), было доступно более 224 тысяч предложений работы.

Наиболее востребованные профессии по категориям

Сфера торговли и услуг:

продавец - 18 тысяч вакансий;

администратор - 6 тысяч

повар - 5 тысяч

бариста, торговый представитель - по 2 тысячи

официант, охранник - почти 2 тысячи

Квалифицированные рабочие:

водитель - 10 тысяч

слесарь - 5 тысяч

комплектовщик - почти 3 тысячи

швея, электрик, электромонтер - по 2 тысячи

токарь - почти 1 тысяча

Специалисты и профессионалы:

бухгалтер - 7 тысяч

инженер - 6 тысяч

специалист - 5 тысяч

врач - 4 тысяч

фармацевт - более 2 тысяч

механик, экспедитор - по 2 тысячи

технолог, учитель, воспитатель - более 1 тысячи

медицинская сестра, экономист - более 1 тысячи

юрист - 1 тысяча

Неквалифицированные рабочие:

грузчик - почти 5 тысяч

уборщик - почти 4 тысячи

кладовщик - 3 тысячи

подсобный рабочий - почти 2 тысячи

дворник - 1 тысячи

В каких отраслях наибольший дефицит работников

По данным Государственной службы занятости, наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании. Профессии со значительной текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик, остаются наиболее востребованными. В то же время специалисты по универсальным профессиям, встречающимся в различных отраслях экономики (водитель, бухгалтер, юрист, экономист), всегда пользуются спросом.

Специалисты Государственного центра занятости отмечают, что указанные профессии будут оставаться актуальными и в 2025 году, учитывая стабильный спрос на рынке труда и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются работодатели.