Как будут работать ТЦК на фоне атак россиян: что говорят в Сухопутных войсках

Он отметил, что россияне и раньше пытались бить по зданиям ТЦК. Во время первой волны атак они пытались пронести взрывчатые предметы, чтобы осуществить подрывы. Также они пытались осуществлять информационные атаки, чтобы затормозить процесс мобилизации.

Саранцев подчеркнул, что это россиянам сделать не удалось, хотя и наблюдаются определенные неудобства, поскольку приходится вводить новые меры безопасности.

"Но процесс мобилизации не останавливался и не останавливается", - подчеркнул он.

Саранцев добавил, что продолжается работа по укомплектованию подразделений и подготовке военнослужащих. Однако он предупредил, что приходится изменять режим работы ТЦК.

"Я не скажу, что это обычный режим, приходится изменять формат, чтобы обеспечить здоровье персонала как ТЦК и СП, так и посетителей. Потому важно, чтобы при придоставлении услуг ТЦК и СП они были в безопасности. Потому есть определенные алгоритмы безопасности", - добавил он.

По его словам, иногда ТЦК приходится изменять формат работы, чтобы обезопасить жизни и здоровья как самих сотрудников, так и гражданских. Есть определенные алгоритмы безопасности, то есть во время воздушных тревог и конкретных угроз заведения не работают, а весь персонал и посетители переводятся в безопасные места или укрытия.

"Придется, в определенной степени, изменять формат предоставления услуг, возможны мероприятия рассредоточения, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно", - подчеркнул он.

По словам Саранцева, многое в этом вопросе делает Минобороны для услуг цифровизации услуш, чтобы упростить и обеспечить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП.