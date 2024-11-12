Как будет работать новый механизм перевода военных через "Армия+": объяснение Минобороны

В Украине вскоре заработает новый механизм перевода военных между частями. Такую функцию добавят в приложение "Армия+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в Facebook.
Она напомнила, что украинское правительство приняло постановление, которое позволит оформить электронный рапорт на перевод онлайн.
Из документов будут необходимы:
При этом для солдат рядового и сержантского состава теперь не понадобится согласование командира, если они не находятся на должностях офицерского состава.
"Заявки будут прорабатываться быстро. При отсутствии оснований для отказа процесс от представления рапорта до подписания приказа будет занимать меньше недели", - отметила Черногоренко.
По ее словам, контролировать соблюдение процедуры будет система случайных проверок: структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц. Если будут обнаружены нарушения - рапорт рассмотрят повторно в течение 24 часов.
При этом список боевых частей, куда возможен перевод, будет формировать и обновлять Генштаб ВСУ.
Замминистра обороны отметила, что такой механизм позволит военным переводиться:
Перевод возможен не чаще одного раза в год и только после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
Напомним, о решении правительства ввести новый механизм перевода военных между частями ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что такая необходимость возникла в результате контакта чиновников с гражданским обществом.
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