Как будет работать новый механизм перевода военных через "Армия+": объяснение Минобороны

Она напомнила, что украинское правительство приняло постановление, которое позволит оформить электронный рапорт на перевод онлайн.

Из документов будут необходимы:

копия военного билета или удостоверение офицера;

рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод;

при наличии медицинских показаний также необходим вывод ВВК.

При этом для солдат рядового и сержантского состава теперь не понадобится согласование командира, если они не находятся на должностях офицерского состава.

"Заявки будут прорабатываться быстро. При отсутствии оснований для отказа процесс от представления рапорта до подписания приказа будет занимать меньше недели", - отметила Черногоренко.

По ее словам, контролировать соблюдение процедуры будет система случайных проверок: структурное подразделение Минобороны, ответственное за защиту прав военнослужащих, произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц. Если будут обнаружены нарушения - рапорт рассмотрят повторно в течение 24 часов.

При этом список боевых частей, куда возможен перевод, будет формировать и обновлять Генштаб ВСУ.

Замминистра обороны отметила, что такой механизм позволит военным переводиться:

из тыловых частей в боевые или тыловые;

из боевых частей в боевые;

из боевых частей в тыловые по выводу ВВК, если лицо не занимает в своей бригаде должность в соответствии с выводом ВВК.

Перевод возможен не чаще одного раза в год и только после 6 месяцев службы в текущем подразделении.