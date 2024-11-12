Як працюватиме новий механізм переведення військових через "Армія+": пояснення Міноборони

Вона нагадала, що український уряд ухвалив постанову, яка дозволить оформити електронний рапорт на переведення онлайн.

З документів будуть необхідні:

копія військового квитка чи посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від бригади, до якої планується переведення;

за наявності медичних показань необхідний висновок ВЛК.

При цьому для солдатів рядового та сержантського складу тепер не знадобиться погодження командира, якщо вони не перебувають на посадах офіцерського складу.

"Заявки опрацьовуватимуться швидко. За відсутності підстав для відмови процес від подання рапорту до підписання наказу займатиме менше тижня", - зазначила Черногоренко.

За її словами, контролюватиме дотримання процедури система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. Якщо будуть виявлені порушення - рапорт розглянуть повторно протягом 24 годин.

При цьому список бойових частин, куди можливе переведення, формуватиме та оновлюватиме Генштаб ЗСУ.

Заступник міністра оборони зазначила, що такий механізм дозволить військовим переводитися:

з тилових частин у бойові чи тилові;

з бойових частин до бойових;

з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не обіймає у своїй бригаді посаду відповідно до висновку ВЛК.

Переведення можливе не частіше ніж один раз на рік і лише після 6 місяців служби у поточному підрозділі.