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Комендантский час в Харькове: Синегубов не исключил пересмотр длительности ограничений

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Харьков, Вторник 21 марта 2023 11:25
Комендантский час в Харькове: Синегубов не исключил пересмотр длительности ограничений Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Длительность комендантского часа в Харькове могут пересмотреть в зависимости от военной обстановки и погодных условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время общения с журналистами во вторник, 21 марта.

"Пока этот вопрос мы не рассматриваем. Однако, конечно, учитывая военную обстановку, учитывая наши погодные условия, будем советоваться и, возможно, вынесем этот вопрос на Совет обороны и примем общее коллегиальное решение, которое будет соответствовать той ситуации безопасности и тем вызовам безопасности, какие у нас есть", - сказал он.

Как сообщалось, комендантский час в Киеве сократят уже 26 марта. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

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