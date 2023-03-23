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В Сумской области рассказали, будут ли менять время комендансткого часа

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Четверг 23 марта 2023 16:35
В Сумской области рассказали, будут ли менять время комендансткого часа Фото: В Сумской области рассказали, будут ли менять время комендансткого часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Сумской области пока не планируют менять время комендантского часа. Поскольку он достаточно либерален.

Об этом заявил в.и.о. главы Сумской ОВА Тарас Савченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Данкор".

По его словам, в Сумской области не стоит уменьшать или вообще отменять комендантский час, потому что он и так достаточно "либеральный".

При этом Савченко заявил, что такого же мнения придерживаются военные.

Напомним, с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00.

Кроме того, с 26 марта в Киеве и области сокращают комендантский час.

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Сумская область Комендантский час Война России против Украины
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