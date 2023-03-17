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В Киеве сократят комендантский час

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Киев, Пятница 17 марта 2023 12:08
В Киеве сократят комендантский час Фото: в Киеве сократят комендантский час (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

Отмечается, что новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

Так, городские власти регулярно рассматривали вопросы комендантского часа: прорабатывали совместно с командованием Группировки сил и средств обороны Киева, получили многочисленные ходатайства.

КМВА видела общий запрос относительно сокращения - петиции, обращения частных предприятий, государственных учреждений и жителей столицы.

Также постоянно и методично внедрялись новые меры безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа. Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в Киеве, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом.

КМВА обещает учесть все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и т.д.

При этом, если возникнут основания, то меры безопасности могут быть усилены. Продолжительность комендантского часа также может быть увеличена.

Напомним, что недавно петиция по сокращению комендантского часа в Киеве до 00:00 до 05:00 набрала необходимое количество подписей.

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Киев Комендантский час
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