В Киеве сократят комендантский час

В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА .

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что в настоящее время продолжается процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве.

Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26 марта комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

Отмечается, что новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства и созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы.

Так, городские власти регулярно рассматривали вопросы комендантского часа: прорабатывали совместно с командованием Группировки сил и средств обороны Киева, получили многочисленные ходатайства.

КМВА видела общий запрос относительно сокращения - петиции, обращения частных предприятий, государственных учреждений и жителей столицы.

Также постоянно и методично внедрялись новые меры безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа. Уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в Киеве, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом.

КМВА обещает учесть все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и т.д.

При этом, если возникнут основания, то меры безопасности могут быть усилены. Продолжительность комендантского часа также может быть увеличена.