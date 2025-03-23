Как вернуть билет онлайн несмотря на сбой: объяснение "Укрзализныци"

Билеты на поезд "Укрзализныци" можно вернуть онлайн, несмотря на сбой, который произошел в системе 23 марта. Как это сделать, рассказали в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Компания предоставляет возможность всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 23-24 марта, сделать это онлайн.

"Достаточно хотя бы за час до отправления вашего рейса прислать нам на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона", - пояснили в "Укрзализныце".

Работники перевозчика обработают заявку о возврате в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

В "Укрзализныце" напомнили, что билеты на все рейсы, в том числе и международные, с отправлением 23 и 24 марта можно приобрести в кассах вокзалов. И добавили, что прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями технического сбоя в системе продажи билетов.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления", - добавили в компании.

Сбой в "Укрзализныце"

Напомним, 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы. В частности, временно недоступны продажа билетов через приложение и сайт, а также онлайн-сервисы для заказа услуг и справочные услуги.

В связи с этим временно продажу билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, "Укрзализныця" открыла во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента восстановления онлайн-сервисов.