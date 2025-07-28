Как улучшить качество звонков на iPhone за несколько секунд

Что известно о функции Voice Isolation

Apple представила Voice Isolation в 2023 году с выходом iOS 16.4. Тогда компания также добавила технологию Wide Spectrum для звонков FaceTime еще в iOS 15 в 2021 году, но на данный момент для обычных телефонных звонков доступна только функция Voice Isolation.

При включенной "Изоляции голоса" iPhone подавляет посторонние шумы на заднем плане, которые могут мешать разговору. Это значит, что во время делового звонка или общения с друзьями вас не будут отвлекать лай собаки или шум стройки за окном.

Для активации Voice Isolation необходимо быть в активном звонке - функция не находится в настройках телефона. После включения она будет автоматически работать при всех последующих звонках, пока вы не отключите ее вручную.

Как включить и отключить Изоляцию голоса:

Откройте приложение "Телефон"

Во время звонка проведите вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть Центр управления

Нажмите на "Элементы управления"

Выберите "Изоляция голоса".

Чтобы отключить функцию, повторите те же шаги и выберите режим "Стандартный" в меню управления звонком - микрофон вернется к обычным настройкам.

Как включить и отключить Изоляцию голоса (фото: CNET)

Что такое Wide Spectrum?

Рядом с Voice Isolation в управлении звонком доступен режим Wide Spectrum. В отличие от Изоляции голоса, которая подавляет фоновые шумы, Wide Spectrum усиливает окружающие звуки, не затрагивая ваш голос.

Wide Spectrum полезен для звонков с несколькими участниками на одной линии - так слышны будут все, а не только тот, кто держит телефон.

На данный момент Wide Spectrum доступен только для звонков FaceTime, но так как функция присутствует в управлении звонком, ее запуск для обычных звонков возможен в будущем.