Як поліпшити якість дзвінків на iPhone за кілька секунд

Що відомо про функцію Voice Isolation

Apple представила Voice Isolation у 2023 році з виходом iOS 16.4. Тоді компанія також додала технологію Wide Spectrum для дзвінків FaceTime ще в iOS 15 у 2021 році, але наразі для звичайних телефонних дзвінків доступна тільки функція Voice Isolation.

При ввімкненій "Ізоляції голосу" iPhone пригнічує сторонні шуми на задньому плані, які можуть заважати розмові. Це означає, що під час ділового дзвінка або спілкування з друзями вас не будуть відволікати гавкіт собаки або шум будівництва за вікном.

Для активації Voice Isolation необхідно бути в активному дзвінку - функція не знаходиться в налаштуваннях телефону. Після увімкнення вона автоматично працюватиме під час усіх наступних дзвінків, поки ви не вимкнете її вручну.

Як увімкнути і вимкнути Ізоляцію голосу:

Відкрийте застосунок "Телефон"

Під час дзвінка проведіть вниз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити Центр управління

Натисніть на "Елементи управління"

Виберіть "Ізоляція голосу".

Щоб вимкнути функцію, повторіть ті самі кроки і виберіть режим "Стандартний" у меню керування дзвінком - мікрофон повернеться до звичайних налаштувань.

Як увімкнути та вимкнути Ізоляцію голосу (фото: CNET)

Що таке Wide Spectrum?

Поруч із Voice Isolation в управлінні дзвінком доступний режим Wide Spectrum. На відміну від Ізоляції голосу, яка пригнічує фонові шуми, Wide Spectrum підсилює навколишні звуки, не зачіпаючи ваш голос.

Wide Spectrum корисний для дзвінків із кількома учасниками на одній лінії - так чутно буде всіх, а не тільки того, хто тримає телефон.

Наразі Wide Spectrum доступний тільки для дзвінків FaceTime, але оскільки функція присутня в управлінні дзвінком, її запуск для звичайних дзвінків можливий у майбутньому.