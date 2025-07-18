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Как продлить заряд iPhone без настроек и приложений: сработает одно простое действие

Пятница 18 июля 2025 15:35
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Как продлить заряд iPhone без настроек и приложений: сработает одно простое действие Простой прием, который продлевает жизнь аккумулятора iPhone (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Если вы замечали, как быстро разряжается iPhone, не спешите винить батарею. Возможно, вы просто упускаете один незаметный, но эффективный прием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Один жест экономит заряд каждый день

Секрет - класть смартфон экраном вниз, когда вы им не пользуетесь. Именно так: всего одно движение, и заряд начнет держаться заметно дольше.

Такой эффект достигается благодаря функции Facedown Detection, которая появилась еще в 2019 году вместе с iOS 9, но до сих пор остается малоизвестной.

Если iPhone лежит дисплеем вниз, он не включает экран при получении уведомлений, тем самым экономит заряд - особенно это актуально для тех, кто часто получает письма, сообщения в мессенджерах push-уведомления.

При этом, если у вас включена вибрация или звук, вы все равно услышите или почувствуете уведомление, просто без лишней подсветки экрана.

iPhone определяет, что он лежит экраном вниз, благодаря датчику освещенности и датчику приближения - те же технологии используются, когда вы подносите телефон к уху во время звонка.

Подсветка экрана - одна из самых энергоемких функций смартфона, и отключение ее при каждом уведомлении значительно снижает расход батареи.

Что еще поможет сэкономить заряд:

  • Ограничьте количество уведомлений. Перейдите в Настройки, Уведомления, выберите нужное приложение и отключите пункт "Разрешить уведомления"
  • Включите "Сводку уведомлений" по расписанию.

Эта функция объединяет уведомления от выбранных приложений и присылает их в виде краткого изложения в удобное для вас время.

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