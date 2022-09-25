Как покинуть оккупированную территорию через Грузию, Азербайджан или Казахстан: объяснение

Из-за угрозы жизни и здоровью сегодня находиться в Крыму или других временно оккупированных территориях не безопасно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу МИД.

Фото: как украинцам покинуть оккупированные территории через Грузию, Азербайджан или Казахстан (facebook.com/UkraineMFA)

Для того, чтобы проверить актуальность режима въезда и транзита в иностранных государствах, а в частности, узнать условия пребывания на их территории, достаточно обратиться к интерактивной карте МИД по ссылке .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет. Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн россиян.

Как отмечают правозащитники, в Крыму россияне массово раздают повестки крымским татарам, из-за чего это чревато геноцидом.

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