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Как погода влияет на иранские дроны: разъяснение Воздушных сил

Фото: в Воздушных силах объяснили, как погода влияет на иранские дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Холодная погода не влияет на иранские дроны-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. Их функционирование может нарушить шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Кто-то предположил, что, может, холодно самолетам. Холодная погода никак не влияет, только нелетная погода - шквальный ветер, который на плоскость крыла "Шахеда" может влиять... При определенной влажности воздуха может быть обледенение час-два-три, а потом они могут спокойно себе лететь в любую морозную погоду. Это не проблема", - заявил он.

По его словам, неважно, плюсовая или минусовая температура на улице, российские оккупанты все равно продолжат использовать беспилотники иранского производства.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк также заявляла, что перепады температур могут повлиять на работу иранских беспилотников.

Также мы писали, что россияне начали снова использовать "Шахеды" после паузы - они нанесли удар по Одесской области 10 декабря.

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