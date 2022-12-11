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Як погода впливає на іранські дрони: пояснення Повітряних сил

Фото: у Повітряних силах пояснили, як погода впливає на іранські дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Холодна погода не впливає на іранські дрони-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. Їхнє функціонування може порушити шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Хтось припустив, що, може, холодно літакам. Холодна погода ніяк не впливає, лише нельотна погода - шквальний вітер, який на площину крила "Шахеда" може впливати... При певній вологості повітря може бути зледеніння годину-дві-три , А потім вони можуть спокійно летіти в будь-яку морозну погоду. Це не проблема", - заявив він.

За його словами, байдуже, плюсова чи мінусова температура на вулиці, російські окупанти все одно продовжать використовувати безпілотники іранського виробництва.

Нагадаємо, раніше керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також заявляла, що перепади температур можуть вплинути на роботу іранських безпілотників.

Також ми писали, що росіяни почали знову використовувати "Шахеди" після паузи - вони завдали удару по Одеській області 10 грудня.

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