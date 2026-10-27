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Как подготовить дом к холодам и зиме во время войны: советы ГСЧС

18:58 27.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Частные дома требуют особого внимания в любой сезон. Однако накануне зимы их жителям стоит особенно внимательно проверить все, что может понадобиться в холодное время года - чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Почему проверить свой дом лучше уже сейчас

В ГСЧС напомнили, что зимой в разы возрастает нагрузка:

  • на электросеть;
  • на отопление.

Следовательно, по словам экспертов, проверка частного дома еще осенью поможет:

  • своевременно выявить неисправности;
  • уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • избежать срочного ремонта в морозы.

Проверить свой дом лучше заранее - до наступления холодов (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Что именно и как проверять в доме накануне зимы

Печь, камин и дымоход.

Их, прежде всего, необходимо проверить на наличие трещин или других повреждений.

Кроме того, перед началом отопительного сезона специалисты советуют:

  • очистить печь и дымоход от сажи;
  • проверить тягу.

Отопительные приборы.

В преддверии холодов в ГСЧС советуют:

  • убедиться, что газовый или электрический котел, обогреватель и конвектор - исправны;
  • провести технический осмотр котла (с привлечением специалиста);
  • очистить от пыли обогреватели (перед первым включением).

Как подготовить к зиме печь, камин, дымоход и отопительные приборы (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Электросеть.

В рамках подготовки к очередному холодному сезону украинцам советуют также проверить электросеть дома - состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей (нет ли оголенных или поврежденных кабелей).

"Замените все поврежденные элементы электросети", - подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, по данным специалистов, необходимо:

  • распределить нагрузку;
  • избегать включения сразу нескольких мощных устройств в одну розетку.

Как подготовить к зиме электросеть (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Генератор, горючее и газовые баллоны.

Тем из граждан, у кого есть генератор, советуют проверить:

  • его исправность;
  • наличие достаточного запаса горючего.

"Устанавливайте генератор только на улице - не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции", - подчеркнули в ГСЧС.

То есть его нельзя использовать:

  • в гараже;
  • в подвале;
  • в любом закрытом помещении.

Как подготовить к зиме генератор (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кроме того, следует проверить герметичность емкостей, в которых хранится горючее вещество.

В ГСЧС отметили, что запасы горючего и газовые баллоны необходимо:

  • хранить в специально отведенных, хорошо вентилируемых помещениях вне жилой зоны;
  • держать как можно дальше от печей, котлов, источников открытого огня и тепла.

Как подготовить к зиме горючее и газовые баллоны (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Чердак, подвал, котельная.

В рамках подготовки к зиме в ГСЧС советуют также проверить чердаки, подвалы и котельные:

  • чтобы проходы к ним были свободными;
  • чтобы возле отопительного оборудования не стояли горючие и легковоспламеняющиеся вещества;
  • чтобы пространство вокруг дымоходов и электрощитков было освобождено.

Как подготовить к зиме чердак, подвал и котельную (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Средства пожарной безопасности.

Не менее важно проверить и средства пожарной безопасности:

  • исправность датчиков дыма и угарного газа (при необходимости - заменить в них элементы питания);
  • состояние и срок годности огнетушителя, а также показатель давления на манометре.

"Держите огнетушитель в легкодоступном месте, о котором знают все члены семьи", - посоветовали спасатели.

Как подготовить к зиме средства пожарной безопасности (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

План действий на случай чрезвычайной ситуации.

В заключение в ГСЧС отметили, что необходимо также подготовить четкий план действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации (ЧС).

Для этого жителям частных домов советуют:

  • проверить пути эвакуации из дома - свободно ли открывается входная дверь изнутри, есть ли доступ к выходу;
  • освободить все проходы и эвакуационные пути от лишних вещей, коробок;
  • обсудить с семьей четкий план действий и безопасное место встречи на случай ЧС.

Как подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации (инфографика: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Больше советов - в 7-й серии образовательного сериала "Как действовать в чрезвычайных ситуациях" на платформе "Дія.Освіта", - подытожили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово скупают к зиме на фоне отключений.

Кроме того, мы объясняли, при каких условиях украинцы могут покидать собственные дома в холодное время года.

Читайте также про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

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