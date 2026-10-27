Как подготовить дом к холодам и зиме во время войны: советы ГСЧС

Частные дома требуют особого внимания в любой сезон. Однако накануне зимы их жителям стоит особенно внимательно проверить все, что может понадобиться в холодное время года - чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
В ГСЧС напомнили, что зимой в разы возрастает нагрузка:
Следовательно, по словам экспертов, проверка частного дома еще осенью поможет:
Их, прежде всего, необходимо проверить на наличие трещин или других повреждений.
Кроме того, перед началом отопительного сезона специалисты советуют:
В преддверии холодов в ГСЧС советуют:
В рамках подготовки к очередному холодному сезону украинцам советуют также проверить электросеть дома - состояние проводки, розеток, выключателей и удлинителей (нет ли оголенных или поврежденных кабелей).
"Замените все поврежденные элементы электросети", - подчеркнули в ГСЧС.
Кроме того, по данным специалистов, необходимо:
Тем из граждан, у кого есть генератор, советуют проверить:
"Устанавливайте генератор только на улице - не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляции", - подчеркнули в ГСЧС.
То есть его нельзя использовать:
Кроме того, следует проверить герметичность емкостей, в которых хранится горючее вещество.
В ГСЧС отметили, что запасы горючего и газовые баллоны необходимо:
В рамках подготовки к зиме в ГСЧС советуют также проверить чердаки, подвалы и котельные:
Не менее важно проверить и средства пожарной безопасности:
"Держите огнетушитель в легкодоступном месте, о котором знают все члены семьи", - посоветовали спасатели.
В заключение в ГСЧС отметили, что необходимо также подготовить четкий план действий на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации (ЧС).
Для этого жителям частных домов советуют:
"Больше советов - в 7-й серии образовательного сериала "Как действовать в чрезвычайных ситуациях" на платформе "Дія.Освіта", - подытожили в пресс-службе ГСЧС.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы массово скупают к зиме на фоне отключений.
Кроме того, мы объясняли, при каких условиях украинцы могут покидать собственные дома в холодное время года.
Читайте также про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.