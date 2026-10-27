Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНС

Приватні будинки потребують особливої уваги в будь-який сезон. Однак напередодні зими їхнім мешканцям варто особливо уважно перевірити все, що може знадобитись у холодну пору року - щоб уникнути надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
У ДСНС нагадали, що взимку в рази зростає навантаження:
Отже, за словами експертів, перевірка приватного будинку ще восени допоможе:
Їх, перш за все, необхідно перевірити на наявність тріщин чи інших пошкоджень.
Крім того, перед початком опалювального сезону спеціалісти радять:
Напередодні холодів у ДСНС радять:
У межах підготовки до чергового холодного сезону, українцям радять також перевірити електромережу будинку - стан проводки, розеток, вимикачів і подовжувачів (чи немає оголених або пошкоджених кабелів).
"Замініть всі пошкоджені елементи електромережі", - наголосили у ДСНС.
Крім того, за даними фахівців, необхідно:
Тим із громадян, які мають генератор, радять перевірити:
"Встановлюйте генератор лише надворі - щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей та вентиляції", - наголосили у ДСНС.
Тобто його не можна використовувати:
Крім того, потрібно перевірити герметичність ємностей, в яких зберігається горюча речовина.
У ДСНС зауважили, що запаси пального та газові балони необхідно:
У межах підготовки до зими у ДСНС радять також перевірити горища, підвали й котельні:
Не менш важливо перевірити і засоби пожежної безпеки:
"Тримайте вогнегасник у легкодоступному місці, про яке знають усі члени родини", - порадили рятувальники.
Насамкінець у ДСНС зауважили, що необхідно також підготувати чіткий план дій на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації (НС).
Для цього мешканцям приватних будинків радять:
"Більше порад - у 7-ій серії освітнього серіалу "Як діяти в надзвичайних ситуаціях" на платформі "Дія.Освіта", - підсумували у прес-службі ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово скуповують до зими на тлі відключень.
Крім того, ми пояснювали, за яких умов українці можуть залишати власні домівки у холодну пору року.
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