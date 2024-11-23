Электронная трудовая книжка: как проверить данные о стаже работы онлайн

Украинцы могут получить выписку из электронной трудовой книжки онлайн. Процедура занимает несколько минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Проверьте статус в разделе "Мои обращения". Нажмите ленту вниз, чтобы развернуть вкладку. Загрузите файл извлечения и ознакомьтесь с данными электронной трудовой книжки.

С 10 июня 2021 г. в Украине действуют электронные трудовые книжки. Украинцы могу проверить информацию о страховом стаже, сформировав выписку.

Выплаты безработным

Расчет выплат безработным в Украине производится с учетом страхового стажа, оснований увольнения и размера зарплаты перед увольнением. Минимальная сумма выплат составляет 2500 гривен для застрахованных лиц со стажем более семи месяцев. Подробнее об этом - в нашем материале.

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